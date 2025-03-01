Топ-менеджер Neuralink Зилис родила от Маска четвертого ребенка

Илон Маск, известный как инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, вновь стал отцом. Об этом в социальной сети X сообщила Шивон Зилис, занимающая руководящую должность в компании Neuralink, созданной Маском.

Как сообщила молодая женщина, она стала матерью четвертого ребенка от миллиардера. Новорождённого мальчика назвали Селдон Ликург.

«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — написала Зилис.

Илон Маск выразил свое отношение к посту Шивон Зилис в социальных сетях, поставив лайк.

По информации от Page Six, это, по всей видимости, уже 14-й ребенок Илона Маска. Ранее американская писательница Эшли Сент-Клэр обратилась в суд с требованием признать Илона Маска отцом своего ребёнка.