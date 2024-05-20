Торги на продажу квартир в Московской области: подробности и информация
ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 14.05.2024 в 20:00 по 24.05.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 27.05.2024 в 12:00
1.КВ: 31,6 кв. м. МО, г. о. Шатура, поселок Шатурторф, ул. Красные Ворота, дом 19А, кв-ра 36, КН 50:25:0060101:344 Н/ц 1325683,2р. Соб.: Заренок А.С. П.214-тт
2.КВ: 43,9 кв. м., МО, г. Электросталь, ул. Красная, д. 82. кв. 17, КН 50:46:0030202:378 Н/ц 1612800р. Соб.: Желенкова Н.Ю. П.215-тт
3.КВ: 156,4 кв. м., МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24, кв. 110, КН 50:09:0080101:483 Н/ц 5224000р. Соб.: Авдеенко А.А. П.197-тт
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru
Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 27.05.2024 в 12:30
1.КВ: 32,9 кв. м., МО, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 13, кв. 70, КН 50:15:0010206:1728 Н/ц 3018350р. Соб.: Струкова А.В. П.121-тт
2.КВ: 43,5 кв. м., МО, г. Железнодорожный, ш. Саввинское, д. 19, кв. 38, КН 50:50:0040803:832 Н/ц 2761267,5р. Соб.: Домникова (Смирнова) А.В., Смирнов А.А. П.123-тт
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru