Торги на жилую недвижимость и земельные участки: как участвовать и что нужно знать

Организатор торгов в соответствии с ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 07.06.2024 в 20:00 по 19.06.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.