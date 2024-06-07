Торги на жилую недвижимость и земельные участки: как участвовать и что нужно знать
Организатор торгов в соответствии с ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 07.06.2024 в 20:00 по 19.06.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 21.06.2024 в 12:00
1.Кв-ра общ.пл. 50 кв.м, расп. по адресу: МО, г. Королев, мкр. Болшево, пр-зд Бурковский, д.56, корп.2, кв.29, к/н: 50:45:0010142:3541 Н/ц 4908800р. Собственник: Ляхова Ю.Ю. П.228-тт
2.Кв-ра общ.пл. 64,8 кв.м. по адресу: Московская обл., г. Балашиха, д. Павлино, д.67, кв.196, К/Н: 50:15:0090201:337 Н/ц 5889905,6р. Собственник: Мазур К.Ю. П.234-ТТ
3.Зем.уч. к/н 50:04:0200404:1479 пл. 1000 кв.м. и жилой дом к/н 50:04:0200404:1476 общ.пл. 176,1 кв.м. по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, с. Семеновское, д.1 Н/ц 5148000р. Собственник: Белов А.С. П.235-ТТ
4.Зем.уч. пл. 1200 кв.м. по адресу Московская обл., г. Сергиев Посад, Преображенская, дом 15, к/н 50:05:0070109:60 Н/ц 1400000р. Собственник: Ананин Д.А. П.239-ТТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru