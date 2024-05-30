Торги в электронной форме: Продажа арестованного имущества должников в Московской области

ТУ Росимущества в Московской области), в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 31.05.2024 г. до 16:00 17.06.2024 г. Определение участников 19.06.2024 г.

Торги состоятся 20.06.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Шелухин И.В.) Земел. уч., пл. 56000 кв. м., к/н 50:06:0070302:73, по адресу: Московская область, Шаховской р-н, сп. Степаньковское, у д. Дубровино. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 1050600,00 руб. З-к: 10506,00 руб. Поручение № 32-Г (снижение)

2. (Должник Игнатова С. А.) Квартира, пл. 57,90 кв. м., к/н 50:10:0010203:1619, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, кв. 331. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 9806960,00 руб. З-к: 98069,60 руб. Поручение № 22-Г (снижение)Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее — ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД».

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.

Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.