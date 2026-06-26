Торт, дым и десятки тысяч рублей: во сколько обходится гендер-пати в Подмосковье

Гендер-пати в Подмосковье перестал быть разовым увлечением из соцсетей и превратился в полноценную семейную традицию. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, сколько готовы потратить будущие родители на праздник раскрытия пола ребенка, кому доверяют главную тайну и какие форматы выбирают. Средний чек в регионе составил почти 38 тысяч рублей, а спрос на фотографов для таких мероприятий за год вырос на 42%. Результаты исследования имеются в распоряжении REGIONS .

То, что еще пару лет назад казалось забавным западным флешмобом, сегодня прочно обосновалось в календарях подмосковных семей. Праздник, на котором гости узнают, кто поселится в доме — наследник или наследница, — теперь собирает близких, становится поводом для душевных встреч и, как выяснилось, серьезных бюджетных вложений.

Каждый второй житель региона либо уже участвовал в таком торжестве, либо планирует. При этом большинство вкладывают в событие не столько визуальный, сколько эмоциональный смысл: почти треть опрошенных хотят разделить этот миг с родными, а каждый пятый — сохранить воспоминание на всю жизнь. Только 5% признаются, что устраивают шоу ради публикаций в соцсетях.

Расходы на организацию варьируются, но есть четкая картина. Почти половина семей закладывают на гендер-пати от 20 до 100 тысяч рублей. Средний чек по региону — 37 835 рублей. Чаще всего праздник проходит в узком кругу: 33% собирают до 15 гостей, 29% ограничиваются только самыми близкими. Лишь 5% решаются на мероприятие с аудиторией более 30 человек.

Главная ценность для заказчиков — конфиденциальность. Исполнители не имеют права разболтать тайну до финальной сцены. Кроме того, важны креативный подход и позитивные отзывы. Чаще всего нанимают кондитеров (31% заказов), фотографов и видеографов (30%), декораторов (25%). Последних, кстати, стали привлекать заметно чаще — спрос на них вырос почти вдвое. Популярны также ведущие и специалисты по пиротехнике: запуск дымов или салютов заказывают в 21% случаев.

Что касается формата кульминации, здесь жители региона остаются верны проверенным вариантам. Самый популярный — торт с цветной начинкой. Его выбрали бы 20% опрошенных. На втором месте — пиротехническое шоу или цветной дым (18%), на третьем — коробка с воздушными шарами (17%). Есть и более редкие идеи: интерактивные квесты, аудиосообщения от имени будущего ребенка или фотосессии в тематической студии.

В среднем заложенного бюджета хватает на базовый набор: торт у местного кондитера за 5–7 тысяч, работа фотографа на пару часов — около 8–10 тысяч, пиротехнические эффекты — еще порядка 3 тысяч. Оставшиеся средства разумнее сохранить на коляску или кроватку, ведь впереди — куда более важные траты, чем даже самое красивое шоу.