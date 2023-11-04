Торжественное открытие Видновского лесопарка состоялось в День народного единства в Ленинском округе

Работы по благоустройству Видновского лесопарка завершились в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства.

«Благодаря программе губернатора „Парки в лесу“ в Видновский лесопарк стал комфортным и безопасным для прогулок в любое время года. Мы надеемся, что жители оценят нашу работу и будут бережно относиться к природе и благоустройству и лесопарк станет их любимым местом отдыха», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В рамках проекта благоустройства на территории лесопарка созданы прогулочные дорожки, оборудованные системами освещения и видеонаблюдения, а в части, примыкающей к оврагу, можно прогуляться по тропе из настила и посетить смотровую площадку. Также, в рамках благоустройства, размещена парковая мебель и площадка для тихого отдыха. Со стороны проспекта Ленинского Комсомола установлены входная группа и туалетный модуль.

Ожидается, что до конца текущего месяца будут смонтированы павильоны: универсальный, проката спортивного инвентаря, комната матери и ребенка и будет сделана парковка, а сам лесопарк будет подключен к системе оповещения и видеонаблюдения. В честь торжественного открытия на территории лесопарка провели развлекательную программу с участием духового оркестра, ростовых кукол и клоуна.