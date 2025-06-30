Торжественный вечер в честь выпускников прошел в живописном парке «Крестов брод» в муниципальном округе Шатура

Парк «Крестов брод», расположенный на территории округа Шатура, стал эпицентром радости и ликования. Яркий, шумный и по-настоящему веселый праздник был организован для выпускников 11-х классов, которые с гордостью завершили свой школьный путь.

В этом году более двухсот шатурских школьников успешно окончили 11-й класс, демонстрируя высокий уровень знаний и усердие. Особого признания удостоились 46 выпускников, получивших заслуженные медали «За особые успехи в учении». А целых пять шатурских выпускников блестяще справились с единым государственным экзаменом, набравшие максимальный балл – 100. Литература и обществознание оказались самыми востребованными предметами при сдаче экзамена по выбору.

В этот знаменательный вечер для выпускников звучали теплые поздравления и напутственные слова от педагогов и родителей, которые с волнением наблюдали за этим важным этапом в жизни своих детей. Особое внимание было уделено поздравлениям от главы муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого, который выразил уверенность в светлом будущем выпускников.

«Желаю каждому из вас найти свою дорогу и встретить тех самых людей, которых вы сможете по-настоящему назвать своими людьми – это настоящие друзья, ваши любимые и тогда вы будете по-настоящему счастливы, я в этом уверен», – обратился к выпускникам глава м.о. Шатура Николай Прилуцкий.

В праздничной атмосфере, царившей на площадке, не было места скуке. Организаторы продумали все до мелочей, создав множество интерактивных зон, где шатурские выпускники могли проявить свои творческие способности и запечатлеть этот незабываемый день. Они увлеченно мастерили модные украшения, рисовали, оставляли свои пожелания в «Книге будущего», а также делали множество фотографий на память, чтобы этот знаменательный день навсегда остался в их сердцах. Мероприятие стало настоящим праздником для всей шатурской молодежи. Будущее округа Шатура связано с этими талантливыми и целеустремленными выпускниками.