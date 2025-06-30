Торжественный выпускной вечер объединил почти 900 выпускников в Щелкове

28 июня в Щелково состоялись праздничные мероприятия, посвященные окончанию средней школы для учеников 11-х классов. В этом году выпускные классы городского округа Щелково насчитывают 883 человека.

В ходе торжественной церемонии с теплыми словами напутствия обратились родители, руководители образовательных учреждений, избранные представители местного Совета депутатов и администрации округа. Выпускники выразили глубокую признательность всем, кто на протяжении многих лет был для них надежной поддержкой и опорой.

Особое внимание было уделено церемонии награждения, где были вручены аттестаты об основном общем образовании (включая аттестаты с отличием), почетные грамоты, ведомственные благодарственные письма и награды за достижения в области науки, искусства и спорта.

Этот день стал для выпускников настоящим праздником, наполненным радостью, волнением и трогательными воспоминаниями. Он ознаменовал завершение важного этапа в жизни и открыл путь к новым горизонтам и достижениям.

Кроме того, в городском округе прошли и выпускные мероприятия для девятиклассников, в их числе более 2500 человек.