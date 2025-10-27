Toyota RAV4 с гибридным мотором готовят к старту продаж

Дилерский центр «Рольф» объявил о подготовке поставок в Россию гибридных моделей Toyota RAV4 через схему параллельного импорта. Точные сроки начала продаж и стоимость автомобилей пока не раскрываются, сообщает CarExpo .

Гибридные версии оснащены 2,5-литровым бензиновым двигателем и электрическим агрегатом, суммарная мощность которых составляет 222 лошадиные силы. Ранее эти модификации уже присутствовали на российском рынке, но их доля была небольшой.

Ожидается, что благодаря сотрудничеству с крупным дистрибьютором доступность гибридных RAV4 значительно увеличится.

На текущий момент самой популярной модификацией RAV4 в России остается версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 лошадиная сила. За первые восемь месяцев 2025 года в стране было продано 3850 единиц данной модели, что подтверждает высокую востребованность и статус RAV4 как одной из ведущих моделей Toyota на российском рынке.

