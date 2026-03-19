Традиции и запреты на Ураза-байрама: что нельзя делать мусульманам 20 марта

Стала известна дата одного из главных исламских праздников в текущем году. Ураза-байрам, знаменующий завершение строгого поста и священного месяца Рамадан, в 2026 году приходится на 20 марта, пишет МК.

Этот день посвящен подведению духовных итогов. Верующие возносят благодарность Всевышнему за возможность выдержать пост, ведь благие дела в этот период получают особую награду.

Празднование стартует на рассвете с коллективной молитвы гает-намаз, которая проходит в мечетях либо на специальных открытых площадках. После богослужения мусульмане отправляются навещать родственников, с особым почтением относятся к старшим и накрывают богатые столы.

Кулинарные традиции праздника различаются в зависимости от региона. В Татарстане и Башкортостане к чаю подают балеш — пирог с мясом, картофелем или сладкой начинкой. В Крыму предпочитают кобете с бараниной и хрустящие чибереки. В Чечне пекут тонкие лепешки чепалгаш с творогом, подают жижиг-галнаш. В Дагестане на стол ставят хинкал и чуду. Кабардино-Балкария славится хычинами.

В день торжества верующим запрещено соблюдать пост — это время для радости и застолий. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, допускать ссоры, конфликты и грубость. Как и всегда, под запретом алкоголь и определенные продукты.