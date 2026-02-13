Трагедия на востоке Москвы: 14-летний подросток погиб под упавшей с крыши глыбой снега

В Москве на Щелковском шоссе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Вечером 14 февраля с крыши дома номер 32 на прохожего упала массивная глыба снега и льда. Жертвой стихии стал 14-летний подросток. Об этом сообщает «МК.ру».

Трагедия случилась около 19:10. По предварительной информации, снежная масса сорвалась с кровли многоэтажного здания в тот момент, когда мальчик проходил мимо. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка на месте происшествия.

Правоохранительным органам предстоит установить организацию, ответственную за своевременную очистку крыши данного дома от наледи. Вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Городские службы напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при движении вдоль фасадов зданий в период оттепели и температурных перепадов.

