Падение с ледяной горки: как школьник из Волгограда оказался в больнице по дороге домой

По словам очевидцев, которые прислали запись в редакцию V1.RU, происшествие случилось примерно в час дня. С их слов, мальчик лежал неподвижно на спине, но у него шел пар изо рта. Сначала на место прибыли сотрудники полиции и директор школы, затем приехала скорая помощь, которая госпитализировала ребенка на носилках. Очевидцы предположили, что это мог быть несчастный случай, так как в том месте дети часто катаются по льду.

В администрации Волгограда, отвечая на запрос издания, пояснили ситуацию. По официальной информации, учащийся 5-го класса, возвращаясь после занятий домой и находясь уже за территорией школы, упал с раскатанной снежной горки. О случившемся школе сообщили другие ученики. Директор незамедлительно вызвал скорую помощь и поставил в известность родных мальчика. Подросток был госпитализирован и находится под наблюдением врачей.