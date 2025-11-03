Последнее сообщение Усольцевых: новые детали всплыли в деле о загадочном исчезновении семьи в тайге

Тайна исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге обрастает новыми деталями, которые лишь углубляют драму. Мария, подруга пропавшей Ирины Усольцевой, в беседе с aif.ru рассказала о последнем контакте с женщиной и предположила, могли ли семья выжить.

Внимание общественности привлекло поведение старшего сына Ирины от первого брака, Данила Баталова. Его спокойствие во время съемок сюжета о поисках, а затем веселые ролики на фоне «Москва-Сити» и празднование Хэллоуина в баре вызвали вопросы. По мнению подруги семьи Марии, это объясняется шоком и неполным осознанием трагедии. Она отметила, что в целом отношения между матерью и сыном были хорошими. Однако вскрылась и другая деталь: всего за несколько дней до исчезновения Ирина в соцсетях упоминала о прошлых серьезных ссорах с сыном из-за его девушки, которая ей не нравилась.

Ключевым элементом пазла стало последнее сообщение Ирины, которое она отправила той же Марии Шрайнер. В нем женщина рассказала о спонтанном решении отказаться от поездки на тантру и вместо этого устроить мини-путешествие с мужем и дочерью. Она добавила, что ее состояние якобы улучшилось, а финансовые дела пошли вверх. Это сообщение, полное планов и надежд, теперь выглядит зловещим предзнаменованием. На прямой вопрос о шансах семьи на выживание после месяца в суровой тайге Шрайнер ответила скептически.

«Странно на это надеяться. Но это дело каждого», — коротко сказала она.

Напомним, 28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились на прогулку к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье и бесследно пропали. Месяц интенсивных поисков не дал результата — ни следов, ни вещей, несмотря на привлечение множества сил. Следственный комитет рассматривает в качестве приоритета версию о несчастном случае, однако в информационном поле циркулируют предположения от нападения диких зверей до инсценировки исчезновения.

Ранее криминалист Игнатов заявлял, что исчезновение семьи Усольцевых скрывает странные детали.