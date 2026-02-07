Трагедия в Японии: за неделю из-за снежного шторма погибли десятки людей

Число жертв мощных снегопадов, обрушившихся на Японию, продолжает расти. По актуальной статистике Главного пожарного управления страны, с которой ознакомилось РИА Новости , общее количество пострадавших уже приближается к 600.

Из данных ведомства следует, что в период с 20 января в результате стихии 585 человек получили травмы различной степени тяжести. У 187 из них травмы оцениваются как тяжелые. Также подтверждена гибель 45 человек.

Снежный кризис развивается волнами: с середины января мощные снегопады дважды парализовали северные и западные регионы страны. Не успели спасательные службы справиться с последствиями, как в пятницу север Японии вновь оказался во власти снежного шторма.

По прогнозу Главного метеорологического агентства, циклон, набирая силу, переместится от Японского моря к Хоккайдо. В результате с 6 по 7 февраля в северных районах Японии ожидаются метели и волны высотой до пяти метров, предупреждают синоптики. Это означает, что ситуация может в ближайшие дни серьезно осложниться.

Ранее сообщалось о том, что Япония направит $6 млрд на гуманитарные нужды Украины.