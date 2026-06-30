Трагедия в Тверской области: обломки дрона попали в жилой дом, погибла женщина

В Кимрском муниципальном округе обломки беспилотника попали в дачный дом и вызвали пожар. В результате происшествия погибла 61-летняя женщина, пишет ТАСС.

Падение обломков и последствия

В Тверской области в ходе отражения атаки беспилотника обломки одного из аппаратов упали на жилой дачный дом в Кимрском муниципальном округе. После удара возник пожар, в результате которого погибла находившаяся внутри женщина 61 года.

Обстоятельства происшествия

По информации региональных властей, обломки попали в строение после работы средств противовоздушной обороны. Возгорание быстро охватило дом, что привело к трагическим последствиям для находившейся там жительницы.

Реакция властей и помощь

На месте работают экстренные службы. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности и оценке возможных повреждений соседних строений. Местным властям поручено оказать поддержку родственникам погибшей и организовать восстановительные работы при необходимости.

Ситуация в округе

Специалисты также проводят осмотр территории вокруг места происшествия, чтобы исключить дополнительные риски и зафиксировать возможный ущерб от падения обломков.