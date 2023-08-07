Трамп обвинил прокуратуру США в попытке нарушить право на свободу слова

После просьбы прокуратуры ограничить публикации Трампа в социальных сетях бывший президент заявил, что выдавать подобный приказ на него нельзя. По его словам, ограничение постов станет нарушением его права на свободу слова. Он также назвал прокурора Джека Смита невменяемым, а минюст обозвал министерством несправедливости, вдобавок Трамп обвинил ведомство и прокурора в распространении «сливов».

Просьбу ограничить публикации Трампа прокуратура подала в суд после очередной публикации бывшего президента в соцсетях. По мнению прокуратуры, распространение следственных материалов может повлиять на всех участников судебного процесса.