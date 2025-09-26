Трамп устроил жаркий спор с женой в вертолете — видео

В Сети появилось видео, на котором Дональд и Мелания Трамп оживленно спорят в вертолете. Президент активно жестикулирует, а его супруга неодобрительно качает головой в ответ на его слова.

Британское издание Daily Mail опубликовало видео с Дональдом и Меланией Трамп на борту вертолета, где между супругами возникла оживленная дискуссия. На кадрах заметно, как президент активно жестикулирует, в то время как его супруга демонстрирует несогласие с его словами.

В ходе разговора Мелания Трамп несколько раз неодобрительно качала головой, отвечая на реплики мужа. В свою очередь, Дональд Трамп сопровождал свою речь выразительными жестами, направляя указательный палец в сторону собеседницы. Тема возникшего спора остается неизвестной, поскольку запись не содержит звукового сопровождения.

Ранее Трамп вновь заявил о якобы тяжелом состоянии экономики России.