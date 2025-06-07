Трамп заявил, что у него нет времени разговаривать с Маском
Трамп больше не хочет дружить с Маском
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Президент США Дональд Трамп признался, что не собирается продолжать дружеские отношения с бизнесменом Илоном Маском, так как слишком занят другими делами.
Более того, американский лидер сказал, что Маска ждут серьезные последствия, если он будет жертвовать деньги в поддержку демократов.
На прошлой неделе Маск объявил об уходе с поста главы Департамента эффективности правительства США (DOGE), а недавно раскритиковал масштабный бюджетный проект Трампа назвав его "мерзостью".
Ранее сообщалось о том, что Трамп цитатой Лаврова заявил о санкциях против Украины.