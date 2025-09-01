Транспортная революция: как 900 автобусов и одна карта покорили 10 регионов

Ежедневно 900 автобусов, включая 48 сочлененных машин для пиковых нагрузок, перевозят пассажиров по городу и области. За 2024 год было совершено 132 миллиона поездок, а сеть продолжает расширяться — в прошлом году открыты три новых маршрута, в том числе в районы садоводческих товариществ и Ново-Комарово.

Ключевым прорывом стала единая транспортная карта, действующая с августа в десяти регионах страны, включая Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск и Самару. Более 5000 тюменцев уже используют виртуальные карты, а на части маршрутов доступна оплата через QR-коды по Системе быстрых платежей. Технологическую основу обеспечивает компания ТТС, создавшая межрегиональную платежную экосистему.

Инфраструктурные проекты дополняют картину: на развитие дорог выделено 3,8 млрд рублей. В планах — строительство четырех новых дорог общей протяженностью 8 км и масштабный проект Южного обхода Тюмени стоимостью 25 млрд рублей, который разгрузит центр от транзитного трафика к 2030 году. Особое внимание уделяется районам индивидуальной застройки, где создаются полноценные дороги с тротуарами и остановками.

Тюменский опыт демонстрирует, что эффективность и комфорт возможны даже в суровых климатических условиях. USB-разъемы в автобусах, климат-контроль и низкопольные конструкции стали стандартом, а межрегиональная интеграция — образцом для других городов.