Транспортную доступность для жителей сорока округов улучшили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала года в 40 округах Подмосковья оптимизировали схемы движения более 100 маршрутов общественного транспорта и запустили новые, что позволило сделать проезд для порядка 1 миллиона жителей комфортнее. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
«Для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров общественного транспорта региона мы регулярно проводим анализ маршрутной сети, а также учитываем мнение наших жителей и вносим изменения в схемы движения действующих маршрутов или запускаем новые», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, до конца года в регионе запустят еще три маршрута в Красногорске, Подольске и Одинцове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды.