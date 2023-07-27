Губернатор Подмосковья проверил ход строительства Мытищинской хорды

Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в январе следующего года. Речь идет о десятикилометровом отрезке от Афанасовского до Пироговского шоссе — движение здесь запустят досрочно, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Сегодня глава Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ на Мытищинской хорде и проехал за рулем автомобиля по участку, который находится в высокой степени готовности. Губернатор подчеркнул, что данная дорога является очень важной, особенно для тех, кто живет в Мытищах. Он напомнил, что современная трасса соединит Дмитровское и Ярославское шоссе.

«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — подчеркнул глава Подмосковья.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

В целом хорда построена уже практически наполовину — степень готовности составляет сорок шесть процентов, отметил, в свою очередь, глава областного Минтранса Алексей Гержик. Он рассказал, что сейчас уже уложено два слоя асфальта. К осени появится шумозащитный экран, мачты освещения и ливневки.

Отмечается, что при строительстве трассы используются в основном материалы отечественного производства, многие из них сделаны в Подмосковье, в том числе песок, металлические конструкции и железобетонные изделия.

Мытищинская хорда — это первое в Московской области концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Общая протяженность трассы — шестнадцать километров. Расчетный трафик после запуска составляет около двадцати пяти тысяч автомобилей в сутки, при выходе на полную мощность — до сорока тысяч машин. Максимальная скорость движения будет 110 километров в час.

Андрей Воробьев также напомнил, что параллельно идет реконструкция Пироговского шоссе. Работы там начали в 2021 году и планируют завершить к тому времени, когда будет сдана Мытищинская хорда.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья ]

Губернатору Подмосковья также доложили о строительстве дороги Осташковское шоссе — деревня Ульянка. Она позволит улучшить транспортную доступность Мытищ и разгрузить дорожную сеть. Открыть движение там планируют в сентябре этого года. Все работы будут закончены до июля 2024 года.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.