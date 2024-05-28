Транспортную инфраструктуру вблизи будущего медкомплекса улучшат в Балашихе

Главной темой выездного совещания стала модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры вблизи будущей больницы.

«В микрорайоне Ольгино начинается возведение крупной клинической больницы. Вблизи мы уже видим замечательную новую школу, завершается строительство детского сада. Все эти объекты должны быть обеспечены современной дорожно-транспортной инфраструктурой. Чтобы жители могли быстро, без пробок подъехать к новой больнице, получить необходимую медицинскую помощь и комфортно добраться до новых станций МЦД-4 Железнодорожной или Ольгино, мы планируем построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду и трассу М-12», — сказал Алексей Гержик.

Он уточнил, что в схеме движения городского транспорта серьезных изменений не будет, все работы пройдут без перекрытия движения. К открытию больницы планируют реконструировать Носовихинское шоссе, улицы Автозаводскую, Керамическую, Корнилаева, Струве и Шестую.

Медицинский комплекс в микрорайоне Ольгино станет одним из крупнейших медучреждений в Московской области. Его проект поддержал президент России Владимир Путин, а 5 марта 2024 года зампред правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор региона Андрей Воробьев дали старт его строительству. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы: расчистка территории, вывоз грунта, установка шпунтового ограждения, плит и труб. В работах задействовано более 20 единиц спецтехники и 35 строителей.