Врачи МОЦОМД помогли девочке, которая повредила коленный сустав, катаясь на водных лыжах

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно прооперировали ребенка, который во время катания на водных лыжах порвал коленные связки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка с разрывом передней крестообразной, задней крестообразной и внутренней боковой связок. Травму колена ребенок получил, когда катался на водных лыжах и пытался удержать равновесие на одной ноге.

Пациентку прооперировали. За одно вмешательство врачи выполнили реконструкцию всех поврежденных связочных структур. Теперь девочку ждет реабилитация.

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