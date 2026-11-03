Диспетчеры единой линии Мособлводоканала за месяц провели свыше 1,4 тыс. консультаций
Более 1,4 тыс. звонков обработали диспетчеры Мособлводоканала в октябре
Фото: [Министерство ЖКХ Московской области]
Диспетчеры единой телефонной линии Мособлводоканала в октябре провели свыше 1,4 тыс. консультаций. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В октябре диспетчеры единой телефонной линии Мособлводоканала предоставили абонентам 1 476 консультаций. Жители восьми городских и муниципальных округов Московской области могли круглосуточно получить ответы на вопросы, связанные с водообеспечением», — говорится в сообщении ведомства.
Номер единой линии: 8 (800) 222-02-05. Звонки принимают круглосуточно. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. В случае необходимости к заявителю направляют дежурную бригаду.
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