Диспетчеры единой линии Мособлводоканала за месяц провели свыше 1,4 тыс. консультаций

Более 1,4 тыс. звонков обработали диспетчеры Мособлводоканала в октябре

Официально

Фото: [Министерство ЖКХ Московской области]

Диспетчеры единой телефонной линии Мособлводоканала в октябре провели свыше 1,4 тыс. консультаций. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В октябре диспетчеры единой телефонной линии Мособлводоканала предоставили абонентам 1 476 консультаций. Жители восьми городских и муниципальных округов Московской области могли круглосуточно получить ответы на вопросы, связанные с водообеспечением», — говорится в сообщении ведомства.

Номер единой линии: 8 (800) 222-02-05. Звонки принимают круглосуточно. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. В случае необходимости к заявителю направляют дежурную бригаду.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.

Актуально
Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное