За обаянием могут скрываться темные черты характера: кого чаще выбирают после первого свидания

Люди с выраженными психопатическими или садистскими чертами могут производить неожиданно хорошее впечатление на первом свидании, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Journal of Research in Personality. В эксперименте такие участники чаще казались привлекательными, веселыми и добрыми и чаще получали согласие на новую встречу.

В исследовании участвовали 129 студентов. Сначала они заполнили анкеты, оценивающие психопатические и садистские черты, а затем приняли участие в серии из восьми трехминутных быстрых свиданий.

После каждой встречи участники оценивали партнера по внешней привлекательности, чувству юмора и доброжелательности и отвечали, хотели бы увидеться еще раз.

Людей с более высокими показателями психопатических черт выбирали для второго свидания в 53% случаев против 43% среди остальных. Для выраженных садистских черт разница составила 54% против 42%.

Авторы предполагают, что таким людям может быть проще сохранять уверенность в напряженной ситуации знакомства. Из-за этого они могут выглядеть более расслабленными, общительными и веселыми.

При этом исследование не означает, что привлекательный или уверенный человек обязательно обладает опасными чертами. Оно лишь показывает, что за короткую встречу участники обычно не замечали признаков, связанных с повышенными показателями психопатии или садизма.