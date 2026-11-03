Что люди на самом деле видят в озере Лох-Несс? Исследователь посвятил 50 лет изучению знаменитого чудовища

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Британский натуралист Адриан Шайн, более 50 лет изучавший озеро Лох-Несс и рассказы о знаменитой Несси, пришел к выводу, что реального чудовища там, скорее всего, нет, пишет Talker News. По его мнению, легенда возникла из-за того, как люди воспринимают обычные природные явления на воде.

Шайн заинтересовался историями о морском змее еще в детстве, а в 1970-х переехал в Шотландию и основал проект по изучению Лох-Несса. Со временем он стал относиться к рассказам очевидцев все более скептически.

Исследователь подчеркивает, что не считает свидетелей лжецами. По его версии, люди действительно видели необычные явления, но могли ошибочно принимать их за крупное неизвестное животное.

В 1987 году Шайн руководил масштабной операцией Deepscan, в ходе которой 24 лодки с гидролокаторами исследовали воды озера. Позже он участвовал и в изучении донных отложений Лох-Несса.

При этом ученый признает, что полностью доказать отсутствие чудовища невозможно. Однако за десятилетия наблюдений убедительных подтверждений существования крупного неизвестного существа найдено не было.

Шайн считает, что история Несси важна прежде всего как пример того, насколько ненадежным может быть человеческое восприятие. Сама легенда, по его словам, вполне реальна — даже если чудовище существует только в воображении людей.

иностранная пресса

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