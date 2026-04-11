Трасса-лезвие: 20 км над бездной. Китайские блогеры штурмуют самую опасную в мире трассу

Путешественникам открыли правду о необычной и крайне опасной локации в Китае. Речь идет об экстремальном маршруте, проложенном прямо по гребню горного хребта. В переводе на русский язык его название звучит как «острие ножа». С одной стороны дорогу сжимают скалы и горы, с другой — открывается туманная бездна.

Протяженность этого опасного пути составляет не менее 20 километров. Однако встречаются участки, где ширина трассы сужается всего до трех метров. Несмотря на смертельную угрозу, местные жители регулярно пользуются этой дорогой.

«Я не боюсь, мне эта дорога не кажется чем-то особенным. Мы, местные, часто по ней ездим. Честно говоря, смотреть вниз трудно, страшновато. Туристам здесь нелегко, ветер здесь слишком сильный», — поделился впечатлениями один из коренных жителей по имени Кайго.

Как выяснилось, этот путь изначально построили для обслуживания ветряных турбин. Сегодня же сюда стекаются искатели острых ощущений со всего Китая, а также блогеры, которые мечтают сделать эффектные и жуткие кадры на фоне пропасти.

Ранее сообщалось о том, что Безвизовый режим удвоил турпоток из России в китайский Хэйхэ за полгода.