Трасса, семья, внедорожник: каждый второй житель Московского региона стал автотуристом

Жители Москвы и Подмосковья массово пересаживаются на личный транспорт для поездок в отпуск. Согласно свежему исследованию сервисов «Авито Авто» и «Авито Путешествия», проведенному в апреле 2026 года, почти половина населения столичного региона ставит свободу передвижения выше комфорта поездов и скорости самолетов. С результатами ознакомилась редакция REGIONS .

Магия дороги: что манит водителей

Популярность автопутешествий бьет рекорды: автомобиль как основной транспорт для отдыха выбрали 45% участников опроса. Интересно, что женщины проявляют к таким поездкам даже больший интерес, чем мужчины — 46% против 44%. Железная дорога удерживает второе место с результатом 24%, а самолеты и автобусы делят «бронзу», набрав по 16%.

Топ-4 причины сесть за руль вместо покупки билета:

Широкий кругозор (41%): возможность посетить скрытые от глаз массового туриста локации.

Абсолютная мобильность (40%): отсутствие привязки к конкретной точке.

Дорога как процесс (34%): эстетика пути и сменяющихся пейзажей.

Автономия (32%): полный отказ от следования чужим расписаниям.

Портрет идеального трипа

Типичный автопутешественник из Подмосковья — это человек в возрасте от 35 до 44 лет. В подавляющем большинстве случаев (56%) в машину загружается вся семья. Поездки с партнером выбирают 24% респондентов, а компании друзей или одиночные вояжи пользуются меньшим спросом.

Параметры «идеального» маршрута выглядят следующим образом:

Дистанция: в среднем около 1,5 тыс. км за всю поездку.

Дневной пробег: комфортные 510 км за световой день.

Длительность: стандартная «курортная» неделя (шесть ночей).

Где ночуют и на чем едут

Мобильность диктует свои правила размещения. Хотя отели и съемные квартиры удерживают лидерство (по 36%), автотуристы гораздо охотнее обычных путешественников выбирают кемпинги или ночевки прямо в салоне авто. При выборе жилья в городах ключевым критерием становится не вид из окна, а наличие бесплатной и безопасной парковки.

Параллельно в регионе фиксируется резкий скачок спроса на вместительную технику. Интерес к новым кроссоверам и внедорожникам подскочил сразу на 59%. Просторный салон и большой багажник стали главными требованиями к машине, так как почти каждый третий готов отправиться в путь на расстояние более 2 тыс. км. Как отмечают эксперты, тренд на загородный отдых и малые города продолжает вытеснять привычные авиаперелеты в мегаполисы.

