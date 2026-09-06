Продюсер Павел Рудченко в беседе с « Абзацем » предположил, что временная пауза может стать единственным способом перезапустить карьеру певицы Насти Каменских. По его словам, ситуация с выступлениями артистки и ее бывшего мужа, рэпера Потапа, складывается непросто.

Рудченко отметил, что Каменских, возможно, хочет уйти из информационного поля, поскольку столкнулась с травлей, в том числе со стороны граждан страны, откуда она родом. По его мнению, ни у нее, ни у Потапа сейчас нет большого количества концертов, и положение более плачевное, чем кажется. Утрата выступлений лишает певицу возможности нормально существовать.

Продюсер считает, что уход из инфополя и переосмысление ситуации помогут Каменских попробовать начать заново и обдумать дальнейшие действия. По его словам, артистке нужно самой разобраться, чего она хочет.