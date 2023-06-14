Трех экс-полицейских, осужденных по делу Голунова, выпустят из колонии

Трем бывшим полицейским, осужденным по делу журналиста Ивана Голунова, суд заменил лишение свободы на исправительные работы. Об этом ТАСС рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Голунов на суде не возражал против изменения меры наказания в отношении Дениса Коновалова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Однако он не поддержал освобождение Романа Феофанова, поскольку тот не принес извинений.

В июне 2019 года Голунова задержали, предъявив ему обвинение в попытке сбыта наркотиков. Через пять дней журналист был освобожден – в его защиту последовали акции протестов. Пятеро полицейских были уволены из МВД и за фальсификацию дела отправлены на скамью подсудимых. Голунов выступал в деле вначале как свидетель, а затем – как потерпевший.

Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец был приговорен к 12 годам лишения свободы, его подчиненные – Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев – получили по 8 лет колонии, Денис Коновалов – 5 лет.