Тренд на агрессию: журналист Чей Боуз оценил нападения на украинцев за рубежом
РГ: журналист Боуз заявил о растущем числе нападений на украинцев за границей
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети что нападения на граждан Украины за границей превращаются в устойчивую тенденцию, пишет РГ.
Нападение в польском Вроцлаве
Поводом для публикации стал очередной случай агрессии в отношении украинцев в Польше:
- Причина конфликта: трое поляков спортивного телосложения напали на мужчину и его девушку в магазине, услышав их акцент.
- Последствия для пострадавших: у обоих диагностировано подозрение на сотрясение головного мозга, девушке потребовалось наложение швов на шее. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.
- Призыв к соотечественникам: пострадавшая записала видеообращение, в котором рекомендовала гражданам Украины воздерживаться от использования родного языка в общественных местах за границей ради собственной безопасности.