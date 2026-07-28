Тренд на агрессию: журналист Чей Боуз оценил нападения на украинцев за рубежом

РГ: журналист Боуз заявил о растущем числе нападений на украинцев за границей

Общество

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети что нападения на граждан Украины за границей превращаются в устойчивую тенденцию, пишет РГ.

Нападение в польском Вроцлаве

Поводом для публикации стал очередной случай агрессии в отношении украинцев в Польше:

  • Причина конфликта: трое поляков спортивного телосложения напали на мужчину и его девушку в магазине, услышав их акцент.
  • Последствия для пострадавших: у обоих диагностировано подозрение на сотрясение головного мозга, девушке потребовалось наложение швов на шее. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.
  • Призыв к соотечественникам: пострадавшая записала видеообращение, в котором рекомендовала гражданам Украины воздерживаться от использования родного языка в общественных местах за границей ради собственной безопасности.

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