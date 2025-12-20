Тренд на «нулевку» набирает силу: безалкогольное пиво отвоевывает рынок у водки и коньяка

В России возросла популярность безалкогольного пива. Теперь этот напиток перестал быть просто альтернативой и превратился в самостоятельный и востребованный продукт.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования Роскачества, в 2024 году объем реализации безалкогольного пива увеличился на 12%. Положительная динамика сохранилась и в 2025 году: за первые семь месяцев рост составил 7,4%.

Эксперты связывают это с несколькими факторами. Так, например, в обществе усиливается тренд на здоровый образ жизни и осознанное потребление.

Крупные пивоваренные компании активно инвестируют в современное оборудование для производства качественной «нулевки» и выводят на рынок новые линейки продуктов.

Важную роль также сыграло развитие электронной коммерции: покупатели все чаще заказывают напитки на маркетплейсах и через службы доставки.

Рост популярности безалкогольного пива происходит на фоне снижения продаж традиционного алкоголя. С января по ноябрь 2025 года розничные продажи водки упали на 3,5%, а коньяка — на 9,1%.

В целом, объем реализации крепкого алкоголя (без учета пива и слабоалкогольных напитков) сократился на 9,8%. Небольшое снижение коснулось и вин: продажи виноградных вин уменьшились на 1,5%, а игристых — на 2,7%.

