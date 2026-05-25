Тренды флористики: эксперт Жарковская рассказала о феномене дофаминовых букетов

Специалист по цветочным композициям рассказала о тонкостях создания ярких эмоциональных букетов из полевых растений и объяснила, почему из них необходимо полностью исключить красные розы. Об этом пишет REGIONS .

Что представляет собой новый флористический тренд

В сегменте праздничной флористики стремительно распространяется новое направление, пришедшее из визуальной культуры Китая, — создание дофаминовых букетов. Жительница Черноголовки Екатерина Жарковская, обладающая десятилетним профессиональным стажем в этой индустрии, объяснила, что подобные композиции выступают эффективным инструментом для моментального улучшения эмоционального фона.

В отличие от традиционных консервативных вариантов, в этих работах флористы делают ставку на интенсивные, насыщенные палитры и неординарные комбинации различных растений. Столь высокая визуальная плотность и колористическое разнообразие активно активизируют выработку гормона удовольствия у человека, который на них смотрит.

Ключевые рекомендации по подбору палитры от специалиста

В процессе моделирования позитивной цветочной композиции Екатерина Жарковская рекомендует ориентироваться на спектральное разнообразие природной радуги. Эксперт сформулировала базовое правило, актуальное для любого торжественного события, — категорически избегать использования элементов красного цвета.

Флорист советует полностью отказаться, например, от роз бордовых и темных оттенков. Подобные бутоны за счет своей визуальной тяжести забирают на себя все акценты и разрушают гармонию. Главная задача мастера заключается в том, чтобы объединить множество разнородных соцветий без выделения какого-то одного лидирующего сорта.

Специфика создания композиций для разных праздников

При подготовке подарка под конкретное мероприятие необходимо опираться на концепцию легкости, заложенный бюджет и вкусы получателя. Эксперт выделила несколько подходов: