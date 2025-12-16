«Трещина в красной стене». Поддержка Трампа падает даже среди базы: что это значит для выборов?
Большинство американцев выразили недовольство политикой Трампа
Фото: [Посольство США в Москве/Медиасток.рф]
Согласно недавним данным, большинство американцев — примерно 60% — критически оценивают президентство Дональда Трампа. Только 42% респондентов одобряют его действия на посту главы государства.
Наиболее показательной стала динамика в его традиционном электорате. Поддержка среди приверженцев движения MAGA за несколько месяцев снизилась на 8%, опустившись до 70%. В то же время, все больше республиканцев начинают дистанцироваться от фигуры Трампа: 50% из них теперь идентифицируют себя в первую очередь с партией, а не с ее неформальным лидером (против 43% в апреле).
Общее настроение в стране также остается пессимистичным. Почти две трети населения (64%) убеждены, что США идут по неверному пути, и лишь 36% граждан придерживаются оптимистичных взглядов на будущее.
