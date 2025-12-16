«Трещина в красной стене». Поддержка Трампа падает даже среди базы: что это значит для выборов?

Наиболее показательной стала динамика в его традиционном электорате. Поддержка среди приверженцев движения MAGA за несколько месяцев снизилась на 8%, опустившись до 70%. В то же время, все больше республиканцев начинают дистанцироваться от фигуры Трампа: 50% из них теперь идентифицируют себя в первую очередь с партией, а не с ее неформальным лидером (против 43% в апреле).

Общее настроение в стране также остается пессимистичным. Почти две трети населения (64%) убеждены, что США идут по неверному пути, и лишь 36% граждан придерживаются оптимистичных взглядов на будущее.

Ранее сообщалось о том, что Трамп купил Вэнсу и Рубио по четыре пары новых ботинок.