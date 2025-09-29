Треш-блогера и подругу Паши Техника задержали в Москве
РЕН ТВ: правоохранители задержали скандально известную блогершу Юлию Финесс
Скандально известная блогерша Юлия Финесс, которая ранее общалась с ныне покойным Пашей Техником, была задержана в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.
В Москве задержали Юлию Максимовскую, известную в сети как Юлия Финесс. Блогерша, прославившаяся скандальным контентом, включающим сомнительную рекламу, драки в прямом эфире и видео со стрельбой в центре Москвы, привлекла внимание правоохранительных органов.
Помимо этого, общественный резонанс вызвали ее отношения с 14-летним подростком, видео с которым она размещала в Сети. Пользователи интернета обвиняют 21-летнюю девушку в наркозависимости и пропаганде аморального образа жизни, особенно среди юной аудитории.
Ранее бывшая Паши Техника показала, как сейчас выглядит могила рэпера.