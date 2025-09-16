Треснувший в самолете иллюминатор заклеили скотчем перед взлетом

Полет авиалайнера Wizz Air из британской столицы в румынский Бакэу обернулся для пассажиров неожиданным стрессом из-за обнаруженной трещины в одном из окон. Об этом пишет газета Daily Mail.

Пассажиры рейса Wizz Air, летевшего из Лондона в Румынию, пережили неприятные минуты из-за треснувшего стекла в самолете. Инцидент вызвал панику на борту. Одна из пассажирок, Ана Савин, заметила трещину в иллюминаторе еще при посадке и сняла на видео, как сотрудники авиакомпании заклеивают ее скотчем. Она рассказала, что многие пассажиры испугались, опасаясь за безопасность полета.

В результате рейс был задержан почти на четыре часа. По словам Аны, экипаж объяснил задержку «технической проблемой в салоне». Позже авиаперевозчик выпустил заявление, в котором заверил, что иллюминаторы имеют многослойную структуру для безопасности, и что треснувший внутренний слой был лишь декоративным элементом, который заменили в тот же день.

