Третий подъезд дома №10 на Октябрьской улице в Балашихе полностью восстановлен

В сентябре прошлого года здесь произошел взрыв бытового газа. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров проконтролировал ход работ на объекте.

На данный момент заново отстроен третий подъезд, который был полностью разрушен - завершены монолитные работы, подрядчик приступил к кровле. Параллельно с этим проводится капитальный ремонт 1, 2, 4 и 5 подъездов, полная замена инженерных коммуникаций. Подрядчик уже приступил к черновой отделке третьей секции.

«К сожалению, здесь произошло большое разрушение. При взрыве погибли 7 человек - 5 жителей и 2 спасателя. Экстренные службы оперативно отработали, затем мы расселили жильцов. На текущий момент дом полностью расселен. Совместно с правительством Московской области и Фондом капитального ремонта Московской области мы приступили к восстановлению дома. Работы идут в соответствии с графиком. Готовность - 70%», - сказал Сергей Юров.

Он добавил, что жителей дома информируют об всех проделанных работах. Так, после выездного совещания на объект Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Она прошла в ДК «Балашиха». Вместе со специалистами управления технического надзора капитального ремонта Московской области и строителями глава округа рассказал о ходе работ, а также ответил на вопросы присутствующих.

Все работы по восстановлению дома планируют завершить в 2024 году.