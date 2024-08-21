Третий цех по выпуску пищевой упаковки построят в подмосковном Чехове

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства нового производственного здания в Чехове. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что компания «МОЛОПАК», специализирующаяся на производстве асептической упаковки, расширяет собственное производство. Для реализации импортозамещающего проекта компании был предоставлен земельный участок в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

Так, новое производство разместится на площади более пятнадцати тысяч квадратных метров. Здесь ежемесячно будут выпускать более одной тысячи тонн пищевой упаковки на основе ламинированного картона, а ежегодный объем производства составит более тринадцати тысяч тонн.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года. Новый производственный цех станет уже третьим по счету. С вводом его в эксплуатацию появится сто пятьдесят дополнительных рабочих мест для жителей муниципалитета.