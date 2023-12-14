Тревел-эксперт Савицкая перечислила наиболее популярные среди жителей РФ направления на Новый год
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По словам тревел-блогера Юлии Савицкой, самыми востребованными туристическими направлениями у жителей нашей страны для отдыха в новогодние праздники стали Египет, Таиланд и Красная Поляна. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что данные места отдыха давно знакомы россиянам.
По словам эксперта, также среди внутренних направлений популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург, Калининград и Москва.
Она отметила, что самым нетипичным будет поездка в новогодние праздники в Австралию, Сингапур, Вьетнам и Малайзию.