Ледовое шоу Ильи Авербуха, Дед Мороз и катки: как пройдет зимний сезон в парках Коломны и Озер

Коломна и Озеры уже готовы встречать «Зиму в Подмосковье» — программу, наполненную развлечениями для всей семьи. С первых дней декабря в парках и скверах пройдут десятки развлекательных и спортивных мероприятий для жителей и гостей городов.

1 декабря официально открывается зимний сезон: в парках Мира, «Сосновый бор» и сквере имени В. А. Зайцева заработает резиденция Деда Мороза, где дети смогут отправить письма волшебнику прямо в Великий Устюг, а долгожданный каток в парке Мира вновь примет посетителей с удобным прокатом и теплой раздевалкой. За зиму здесь пройдут свыше 60 культурных и спортивных событий.

В парках запланированы следующие активности: «Зимние рекорды», «Парки. Сказки. Торжество», праздничная программа «Новый год под шубой». Гвоздь сезона — ледовое шоу от Ильи Авербуха, которое украсит новогодние каникулы на городском катке.

Эта зима принесет и новые традиции: в обновленном парке имени 50-летия Октября впервые устроят детскую гонку «Ладушки-оладушки», также здесь вновь пройдет «Коломенская лыжня», если позволит погода. В начале декабря в Коломне и Озерах зажгутся огни главных елок, а улицы украсят световыми гирляндами и праздничными инсталляциями.

Администрация округа основательно подготовилась к ледяному сезону: инвентарь и уборочная техника прошли проверку, персонал обеспечен зимней формой, закуплены материалы для поддержания порядка и безопасности в парках, а лед на катке ждет профессионального обслуживания.