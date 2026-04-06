Три часа ради 300 рублей: финансист назвала признаки вредной экономии

Многие ловили себя на том, что полдня пролистали маркетплейсы в поисках товара дешевле на 50 рублей. Однако это далеко не бережливый человек, а жертва чрезмерной экономии. Финансовый советник Анна Карпычева объясняет: экономия перестает работать на вас в тот момент, когда начинает отнимать непропорционально много времени и сил. Если вы потратили три часа, чтобы сэкономить 300 рублей, спросите себя — согласились бы вы выйти на работу за 100 рублей в час? Если нет, значит, вы не сохраняете ресурсы, а сжигаете их. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, когда стремление сэкономить переключается на здоровье, это уже не просто неразумно, а опасно. Отказ от визита к врачу, самые дешевые продукты вместо нормальной еды, отсутствие полноценного отдыха — это классический кредит под грабительские проценты. Вы думаете, что экономите сейчас, а на деле закладываете будущие траты на лечение запущенных болезней или восстановление нервной системы. И выйдет это в разы дороже.

Эксперт добавила, что третий звоночек бьет по отношениям с близкими. Постоянное «нам это не по карману» на ровном месте, раздражение из-за обычных покупок, чувство вины за любую трату — знакомая картина? Деньги в таком режиме перестают быть инструментом для жизни и превращаются в тирана. В семье растут обиды и напряжение, у человека формируется финансовый невроз: он тревожится из-за каждой копейки, избегает встреч с друзьями и даже себе в базовых вещах отказывает.

По ее мнению, разумное сокращение расходов не забирает энергию. Вы принимаете решения спокойно, без внутренней дрожи, и чувствуете контроль, а не клетку. И обязательно оставляете в бюджете место на мелкие радости — кофе с собой, книгу, такси после тяжелого дня. Это не «лишние траты», это плата за ваше нормальное эмоциональное состояние.

