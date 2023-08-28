Три десятка маскировочных сетей отправили на передовую из Балашихи

Три десятка маскировочных сетей размером три на шесть метров изготовили и передали в зону проведения специальной военной операции волонтеры из подмосковной Балашихи. В сборе участвовали активисты из «Сетевых пчелок» и «Железного тыла».

Эти изделия российские военные будут использовать для того, чтобы маскировать военную технику. Вместе с грузом волонтеры отправили на передовую письма от школьников и другие весточки из родного края, которые сделали в Центре искусств и ремесел для участников специальной военной операции. Также волонтеры из Балашихи изготовили для бойцов обереги в виде медвежат.

Как отметил один из военных, бойцы очень благодарны всем, кто передает «приветы» из дома, отправляет на передовую письма и сувениры, которые напоминают о Родине. Он сказал, что подобные вещи могут спасти жизнь солдат и уберечь технику.