Три дома в округе Пушкинский будут снесены в рамках программы переселения

В округе Пушкинский в течение этого года планируется снос трех ветхих зданий в рамках реализации региональной программы по переселению из аварийного жилья.

В списке объектов, подлежащих сносу, находятся два дома, расположенные в городе Пушкино: по адресу Некрасова, 12 (2-й Некрасовский переулок, дом 3) и улица Текстильщиков, дом 10.

Также в списке — здание по Свердлова, 25, расположенное в городе Красноармейске. Эти многоквартирные дома были признаны непригодными для проживания еще до 2017 года.

В доме по адресу Свердлова, 25, администрация округа помогла расселиться восьми семьям, проживавшим в отдельных квартирах. В Пушкино по адресу Некрасова, 12, расселение коснулось двадцати шести квартир, а на улице Текстильщиков, 10, — пяти квартир.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

«Подрядчик по сносу уже определен, он приступит к работам через 10 дней. Будет установлено ограждение. Пока он готовит проект организации сноса, только после этого мы сможем допустить его к проведению работ. Все работы будут выполнены в течение 30 дней по этим трем домам», — прокомментировала заместитель главы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова.

15 июня состоялась встреча представителей администрации округа Пушкинский Людмилы Конопатченковой и Ольги Алексеевой с жителями Красноармейска, посвященная обсуждению графика демонтажа дома. На встрече подчеркнули, что физическое разрушение расселенных аварийных зданий возможно только при условии полного исключения всех зарегистрированных лиц.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]