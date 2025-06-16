Три дома в округе Пушкинский будут снесены в рамках программы переселения
Фото: [Телеканал «Пушкино ТВ»]
В округе Пушкинский в течение этого года планируется снос трех ветхих зданий в рамках реализации региональной программы по переселению из аварийного жилья.
В списке объектов, подлежащих сносу, находятся два дома, расположенные в городе Пушкино: по адресу Некрасова, 12 (2-й Некрасовский переулок, дом 3) и улица Текстильщиков, дом 10.
Также в списке — здание по Свердлова, 25, расположенное в городе Красноармейске. Эти многоквартирные дома были признаны непригодными для проживания еще до 2017 года.
В доме по адресу Свердлова, 25, администрация округа помогла расселиться восьми семьям, проживавшим в отдельных квартирах. В Пушкино по адресу Некрасова, 12, расселение коснулось двадцати шести квартир, а на улице Текстильщиков, 10, — пяти квартир.
Фото: [Телеканал «Пушкино ТВ»]
«Подрядчик по сносу уже определен, он приступит к работам через 10 дней. Будет установлено ограждение. Пока он готовит проект организации сноса, только после этого мы сможем допустить его к проведению работ. Все работы будут выполнены в течение 30 дней по этим трем домам», — прокомментировала заместитель главы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова.
15 июня состоялась встреча представителей администрации округа Пушкинский Людмилы Конопатченковой и Ольги Алексеевой с жителями Красноармейска, посвященная обсуждению графика демонтажа дома. На встрече подчеркнули, что физическое разрушение расселенных аварийных зданий возможно только при условии полного исключения всех зарегистрированных лиц.
Фото: [Телеканал «Пушкино ТВ»]
«Получив новое жилье, жители должны перерегистрироваться в новое жилье. Многие этого не делают. Мы, конечно, их обзваниваем, просим, но иногда получаем отказ и тогда идем в суд. И только после решения суда о принудительной перерегистрации человека, когда дом становится полностью свободен от зарегистрированных граждан, тогда только мы можем произвести снос», — рассказала заместитель главы округа Людмила Конопатченкова.