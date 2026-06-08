Три года без кольца: Семенович раскрыла свою позицию о замужестве и детях

Анне Семенович скоро 49. Биологические часы неумолимо тикают, поэтому несколько лет назад певица решила заморозить яйцеклетки — чтобы в любом возрасте сохранить возможность испытать радость материнства. Однако к услугам суррогатной матери артистка прибегать не намерена. О личном, о потенциальном женихе и о том, почему она спокойно относится к возможному расставанию, Семенович рассказала корреспонденту gazetametro.ru на «зеленом» субботнике.

Семенович настроена по-старинке. По ее словам, если уж рожать ребенка, то только самой, вынашивать его самостоятельно. Поэтому от идеи суррогатного материнства певица отказалась, хотя многие коллеги по сцене — Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева — относятся к такому методу совершенно нормально.

В личной жизни у артистки наметился возможный отец будущего малыша. Избранника зовут Денис. Он недавно пережил развод, и теперь, как считает певица, ничто не мешает ему сделать звезде предложение. Однако сама Семенович не торопит события. Денис, по ее наблюдениям, вообще человек нерешительный — и первое предложение, и развод дались ему непросто. Исполнительница уверена: давить на мужчину нельзя, на такой шаг он должен созреть самостоятельно. Она ждет и не напоминает.

А что, если чувства угаснут, пока Денис раскачивается? Вместе они уже больше трех лет, а заветного кольца на пальце нет. Семенович философски замечает: если так случится, значит, так и надо.

«Разойдемся — будем искать того, с кем чувства разгорятся снова», — рассуждает певица.

Она подчеркивает, что не ждет ничего особенного, живет спокойно и к штампу в паспорте относится без фанатизма.

И добавляет с улыбкой: замуж она могла выйти миллион раз, предложений было множество. По ее словам, она обеспеченная невеста, и ей есть что терять. Так что, заморозив яйцеклетки, она, похоже, заморозила и нервы по поводу замужества.