Вопрос об открытии курортного сезона в Анапе после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжает волновать как туристов, так и местный бизнес. Политолог Алина Жестовская считает, что сезон запускать необходимо, но исключительно при условии полной безопасности отдыхающих. По ее словам, важно строго соблюдать все предписания Роспотребнадзора, и если ведомство введет запрет на купание, его нужно выполнять неукоснительно, сообщает kubanpress.ru .

Положительные сдвиги уже есть. Из списка зон повышенной опасности исключили 8 галечных пляжей на участке от села Большой Утриш до Высокого Берега. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что эти территории смогут принимать отдыхающих только после того, как результаты анализов воды и грунта подтвердят соответствие санитарным нормам. При этом спрос на отдых в регионе остается высоким: продажи путевок уже в 2 раза превышают показатели прошлого года.

Эксперт выделяет три группы интересов, которые сталкиваются в сложившейся ситуации. Федеральные ведомства действуют прагматично, опираясь исключительно на официальные заключения о безопасности. Местные предприниматели, несущие убытки, надеются на скорейшее открытие. Руководство региона также заинтересовано в возвращении туристического потока для поддержки бизнеса и наполнения бюджета.

Особое внимание политолог обратила на поведение самих путешественников. Практика показывает, что в теплую погоду люди часто игнорируют запрещающие таблички и заходят в воду вместе с детьми. В случае массовых проблем со здоровьем возникнет серьезный общественный резонанс, и ответственность в глазах общества ляжет именно на местные власти. Поэтому эксперт рекомендует запустить масштабную информационную кампанию, делать акцент на экологическом спасении моря, регулярно проверять закрытые территории и предлагать гостям альтернативные варианты отдыха без купания. Пока же приоритет отдается строгому соблюдению федеральных требований, и доступ к воде будет ограничен до получения окончательных разрешений.