Три группы здоровья: Минздрав начнет делить женщин по новым правилам

Министерство здравоохранения России утвердило обновленный порядок проведения медицинских осмотров для женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Теперь по итогам диспансеризации пациенток будут распределять на три группы. Главная задача нововведения — своевременное выявление заболеваний репродуктивной системы и предотвращение факторов риска, пишет rusamara, пишет ТАСС .

К первой группе отнесут женщин, у которых отсутствуют хронические гинекологические заболевания и нет предпосылок для их развития. Это наиболее благополучная категория.

Вторая группа предназначена для пациенток, у которых не диагностированы хронические болезни, но присутствуют определенные факторы риска. Среди них — вредные привычки, ранее перенесенные инфекции или иные проблемы со здоровьем, способные негативно сказаться на организме. Таких женщин направят на дополнительные консультации к узким специалистам для проведения своевременной профилактики.

В третью группу войдут пациентки с уже подтвержденными хроническими гинекологическими заболеваниями. Для них предусмотрено регулярное медицинское наблюдение и оказание специализированной помощи с применением современных технологий. Для каждой женщины из этой категории акушер-гинеколог составит индивидуальную программу лечения.