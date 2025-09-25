Три Клинчанки представляют округ на областном конкурсе «Женщина – Герой-2025»

В Красногорске завершился второй полуфинал областного конкурса «Женщина – Герой-2025». Из большого числа участниц – 136 женщин, чьи мужья или отцы являются защитниками России – было отобрано 71 полуфиналистка.

В рамках четырех полуфинальных этапов будет сформирован список восьми финалисток, которые поборются за главный приз.



Среди претенденток на выход в финал конкурса – Ева Курушова, Гуля Разгуляева и Ольга Черкезова, представляющие Клин.



Участницы продемонстрировали свои видеовизитки, в которых поделились личными историями, рассказали о своих героях и о своей деятельности, направленной на поддержку СВО. Помимо этого, они исполнили патриотические номера, отражающие их любовь к Родине.



Инициатор конкурса, депутат Государственной думы от 120 округа Московской области Сергей Колунов, обратился к участницам с приветственной речью:

«Цель нашего конкурса рассказать о роли женщине здесь, когда ее мужчина там – на фронте и защищают всех нас. Как у нас получилось, и как у нас получается, судить вам».

Также конкурсанток приехала поддержать глава городского округа Клин Инна Федотова.



Следующие полуфиналы пройдут в Подольске 1 октября и в Одинцово 14 октября. Жюри определит восемь лучших финалисток, которые выступят в заключительном этапе 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе.