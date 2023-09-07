Три корпуса нового производственно-складского комплекса построят в Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске построят три корпуса нового производственно-складского комплекса, сообщили в областном Минжилполитики. Содействие проекту окажет ЦСС при областном Правительстве.

Разрешение на строительство выдали застройщику ООО «СпецСервисСклад». В министерстве уточнили, что в проект вложат 84 миллиона рублей инвестиций. Общая площадь трех объектов превысит 4,4 тысячи квадратных метров. В них проведут все необходимые коммуникации, здания будут сдавать в аренду производственным, торговым или логистическим компаниям. После реализации проекта в округе будет создано 30 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.