Три квадрокоптера для добровольческого подразделения БАРС-4 в зону СВО передал депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы, пожелавший остаться инкогнито, передал добровольческому подразделению БАРС-4 три квадрокоптера «Мавик 3Т». Кроме того, для подразделения закуплено несколько комплектов тактических наушников.

«Очень нужные для нас и дорогостоящие «штуки». От имени подразделения хочу сказать депутату большое человеческое спасибо! Для понимания — каждый квадрокоптер стоит 650 тысяч рублей», - рассказал боец отряда Юрий Сахаров.

Примечательно, что подразделение БАРС-4 полностью состоит из добровольцев. Оно сформировано весной 2022 года и выполняло задачи в Николаевской области, сейчас несет службу в Херсонской области. Так же как бойцы отряда — добровольцы, так же и снабжение подразделения во многом происходит за счет добровольного вклада граждан: жителей России, делающих посильный вклад, предпринимателей, депутатов и чиновников, закупающих дорогостоящее оборудование и большие партии необходимых медикаментов, стройматериалов.