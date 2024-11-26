Три медали привезли пушкинские дзюдоисты со всероссийских соревнований
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Городского округа Пушкинский на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, сообщили в администрации муниципалитета.
Первое место завоевала воспитанница спортивной школы «Ивантеевка» София Чекулаева, третье место разделили Софья Иванова и Ксения Круглова. В администрации округа поздравили спортсменок с высокими результатами и пожелали новых побед.
Турнир посвящен памяти Героя СССР Леонида Тихмянова, он проходил в Туле. В нем поучаствовали свыше 250 спортсменов из 23 регионов России.